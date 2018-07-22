اتحاد الكرة يكشف موقف مدرب المنتخب الجديد

نفى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، صحة ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول الاتفاق مع بعض المدربين، مؤكدا أنه أمر غير صحيح على الإطلاق.



وأوضح مجاهد، في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن المجلس سيجتمع يوم الثلاثاء أو الأربعاء القادم، وسيتم خلال بشكل جدي وضع القائمة النهائية والأسماء المرشحة لتولي تدريب المنتخب، وسيتم وضع العديد من الاعتبارات في الاختبارات.



وقال: "عنصر السن مهم للغاية لأننا نرغب في أن يكون التعاقد مع المدرب الجديد لمدة 4 مواسم قادمة".



وأضاف: "اتحاد الكرة قدراته جيدة من الناحية المالية والمدرب المصري لايزال في الصورة، ولم يتم صرف النظر عن المدرب المحلي بعد".



وتابع: "لم نضع أسماء مصريين أو أجانب حتى الآن، وكل ما يتردد في هذا الشأن اجتهادات فقط".