شاهد... الإعلان الأول لـفيلم Fantastic Beasts

أصدرت شركة "وارنر بروس" التريللر الأول للجزء الثانى لفيلم Fantastic Beasts والفيلم هو مغامرات فانتازيا بطولة إيدي ريدمين، كاثرين ووترستون، دان فوغلر، أليسون سودول، عزرا ميلر، زوي كرافيتزوكالوم تيرنر بمشاركة جونى ديب وجود لو .



الفيلم هو الجزء الثانى ضمن 5 أفلام سيقدمهم ستوديو "وارنر بروس" مأخوذة عن قصص الكاتب "ج. ك. رولينج" ويعتبر إستكمالا لسلسلة هاري بوتر وتبدأ أحداثه قبل 70 سنة من أحداث هاري بوتر ، قدم الجزء الأول فى عام 2016 وحقق نجاح تجارى كبير.



Fantastic Beasts من تأليف ج.ك.رولينج وإخراج ديفيد يايتس وسيعرض فى 16 نوفمير 2018.



https://www.youtube.com/watch?v=vvFybpmyB9E