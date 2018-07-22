اتحاد الكرة يوافق على مشاركة 4 أجانب بكل فريق في المباريات

أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد وافق على مشاركة 4 لاعبين أجانب مع كل الأندية في المباريات على عكس الموسم الماضي.



ونوه مجاهد في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة إلى أنه تم إرسال خطاب لكل الأندية يفيد بأحقية كل فريق بمشاركة كل الأجانب في أي مباراة بعدما كان الأمر يقتصر على 3 لاعبين فقط خلال الموسم الماضي.



وأشار إلى أن ملف الانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم لا يزال محل الدراسة من جانب مجلس الاتحاد، وسيتم مناقشته في الاجتماع القادم".