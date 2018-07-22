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فن

شاهد.. كيم كاردشيان تشترى حقيبة مرصعة بالذهب

الأحد 22/يوليه/2018 - 11:03 ص
مصطفى فيصل
ذكرت جريدة "ديلى ميل" أن عارضة الأزياء الشهيرة "كيم كاردشيان" كانت تستمتع بقضاء وقتها بعد أن حصلت على 5 ملايين دولار فى 5 دقائق من أحد خطوط العطر.

واشترت كيم حقيبة يد جديدة مرصعة بالذهب والتى تبلغ قيمتها 4 آلاف دولار، فنجمة تليفزيون الواقع كانت تشارك متابعيها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعضا من أغراضها الجديدة، حيث كانت تتسوق من أجل شراء حقيبة جديدة وصورت مجموعة الحقائب التى كانت تختار بينهم حتى استقرت على واحدة وهى الحقيبة التى يوجد عليها علامة $.

فلا عجب أن العارضة البالغة من العمر 37 عامًا وأم لثلاثة أطفال حققت 5 ملايين دولار فى أقل من 5 دقائق من أحد خطوط العطر التى ستتولى الترويج لها.

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