شاهد.. نجمة wonder woman بإطلالة أنيقة للحديث عن فيلمها الجديد

ذكرت جريدة "ديلى ميل" أن الممثلة "جال جادوت" تواجدت أمس السبت بسان دييجو كاليفورنيا حيث ظهرت بفستان زهرى قصير للحديث عن فيلمها الجديد "WONDER WOMAN 1984".





الممثلة الأسرائيلية البالغة من العمر 33 عامًا كانت بصحبة شريكها فى البطولة "كريس باين" حيث ظهرت بفستان زهرى قصير مع حذاء ذات كعوب عالية للحديث عن فيلمها القادم "WONDER WOMAN 1984" والذى يعتبر الجزء الثانى لفيلم "وندر ومان" والمقرر صدوره يوم 1 نوفمبر 2019.



