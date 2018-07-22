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اقتصاد

تكريم 75 من القيادات العليا ببرنامج تدريب مهارات القيادة

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:20 ص
صدى البلد
آية الجارحى
كرم المعهد القومى للإدارة 75 متدربًا من القيادات العليا من وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومحافظة القاهرة وعدد من الجهات الإدارية، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات.

وأوضحت الدكتورة شريفة الشريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة أن مصر حاليا في حاجة إلى قيادات قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة، لذا يتم العمل على بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتدريبهم على علوم الإدارة الحديثة من أجل تعظيم الاستفادة من القيادات في الجهات المختلفة.

وأضافت: أنه تم تصميم برنامج تطوير مهارات القيادة على غرار النموذج الأوروبي لإدارة الجودة والمسمى "إطار التقييم المشترك CAF، بهدف دعم تطوير منظومة تقديم الخدمات الحكومية من خلال التطوير المؤسسي والتشغيلي والقدرات البشرية، حيث يهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى تقوية قدرات الحكومة المصرية لتطوير وقياس أداء الإدارات المكلفة بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، بالإضافة الى دعم الحكومة المصرية لتعزيز قدراتها على النجاح في تطبيق اللامركزية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتطوير مهارات وكفاءات الإدارة المحلية في وضع السياسات والميزانية وإعادة هندسة الإجراءات لضمان الفعالية والشفافية ورفع مستوى جودة الخدمات.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة قد أكدت على أهمية محور بناء القدرات كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري، ومضيفة أن أغلى ثروة تملكها مصر هي شعبها، وقالت: "نعول كثيرًا على قيادات وموظفي الجهاز الإاداري في إجراء نقلة إدارية نوعية، والدولة المصرية تسعى إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال قادر على إدارة موارد الدولة بشكل يمكنه من القيام بدوره في عملية التنمية".

حضر حفل التكريم المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، والتى أكدت خلال الحفل على اهتمام الوزارة بتقديم البرامج التدريبية المطورة بشكل مستمر والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية بهدف تقديم خدمة أفضل والعمل بجهد لتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الإصلاح الإداري من أجل الوصول لنظام حكومي يتسم بالشفافية والنزاهة.

ويعمل البرنامج التدريبي علي تطوير مهارات القيادة وإدارة العاملين، وكذلك التوعية بأهمية إدارة التغيير، وقد تم البدء بتنفيذ البرنامج التدريبي في الفترة من مايو حتى يوليو 2018 تحت رعاية وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبالتعاون مع المعهد القومي للإدارة، وقام بتنفيذ البرنامج خبراء دوليين من اتحاد البلديات الهولندية والكلية الوطنية للإدارة بفرنسا وخبراء محليين.

ويغطي البرنامج التدريبي ستة حقائب تدريبية تشمل إدارة التغيير، قيم وأخلاقيات الإدارة العامة، إدارة الموارد البشرية، إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العامة، والحوكمة الرشيدة، ونظم المعلومات الإدارية، ويُعتبر برنامج تطوير مهارات القيادة مجرد الموجة الأولى في عملية التغيير، حيث يعمل البرنامج علي زيادة وعي العاملين بالفرص المتاحة لتوظيف التقنيات الحديثة والإبداعية للإدارة، فضلا عن تمكينهم من تبني والتكيف مع جهود ومبادرات التطوير.

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