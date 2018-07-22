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أخبار العالم

مقتل 11 سائقا في هجوم مسلحين على حافلة صغيرة بجنوب أفريقيا

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:18 م
صدى البلد
رويترز
أفاد متحدث باسم الشرطة في جنوب أفريقيا اليوم الأحد، بأن مسلحين قتلوا 11 سائقا لسيارات أجرة لدى عودتهم إلى جوهانسبرج من جنازة زميل لهم في كوازولو ناتال.

وكان السائقون، وهم أعضاء في رابطة لسائقي سيارات الأجرة، في حافلة صغيرة عندما هاجمهم مسلحون مجهولون وفتحوا عليهم النار.

وقال جاي نايكر المتحدث باسم شرطة كوازولو ناتال:"وقع إطلاق النار حوالي الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) الليلة الماضية،تعرضت المركبة لكمين. سقط 11 قتيلا فيما أصيب أربعة بإصابات خطيرة وهم حاليا في المستشفى".

وأضاف "وقع الكثير من أحداث العنف المتصلة بسيارات الأجرة في المنطقة لكننا ما زلنا نحقق لمعرفة الجناة".

واستئجار الحافلات الصغيرة يشهد إقبالا كبيرا في جنوب أفريقيا وتشيع أعمال العنف بين جماعات تتنافس على الهيمنة على هذا النشاط المربح.

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