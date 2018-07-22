مصرع طفلين وإصابة آخر في انفجار بكابول

أعلنت مصادر أفغانية مطلعة اليوم، الأحد، أن طفلين لقيا مصرعهما، وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة بمدينة كابول.



وقال حشمت ستانيكزاي، المتحدث باسم القيادة الأمنية في كابول - حسبما نقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - إن الحادث وقع صباح اليوم في الحي الرابع للشرطة بالقرب من منطقة لاب جار بالعاصمة الأفغانية.



وأضاف أنه من المرجح أن يكون الانفجار ناجما عن قذيفة هاون مخبأة داخل سلة المهملات، فيما لم تعلن أي جماعة مسلحة مناهضة للحكومة الأفغانية المسئولية عن الحادث.

