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رياضة

الإسماعيلى فى مواجهة قوية أمام الصفاقسى التونسى.. اليوم

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:35 ص
فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى
عمرو الحلوانى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى، فى مواجهة قوية أمام الصفاقسى التونسى اليوم، على استاد مجمع السعادة الرياضى فى الجولة الأولى لدورة صلالة الودية المقامة بعمان فى نسختها الأولى.

ويسعى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الجزائرى خير الدين مضوى، إلى تحقيق بطولة قوية خلال منافسات دورة صلالة الودية من أجل تحقيق أفضل استعداد ممكن لمنافسات الدورى الممتاز المقرر انطلاقه بنهاية الشهر الجارى.

وتضم دورة صلالة الودية ثلاثة فرق بجانب الاسماعيلى هى الغرافة القطرى والنصر العمانى وتقام البطولة بنظام المقص الذهبي، حيث يلتقى الفريقان الفائزان في المباراة النهائية ويلعب الفريقان الخاسران لقاء تحديد المركز الثالث والرابع وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة لجوء الفريق لركلات الترجيح مباشرة، حال انتهاء الوقت الأصلى للمباريات بالتعادل.

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