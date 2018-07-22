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رياضة

مدرب المنتخب يكشف عن وجهته المقبلة

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، أنه لم يحسم وجهته القادمة حتى الآن بعد الرحيل عن تدريب الفراعنة.

وأوضح ناجي في تصريحات لبرنامج "ستاد الهدف" عبر إذاعة الشباب والرياضة، أنه حصل على قسط من الراحة بعد المشاركة في مونديال روسيا قبل اختيار وجهته القادمة.

وتابع: "العمل في المنتخبات والأندية لدي سواء ولا توجد محطة لديها أفضلية عن الأخرى".

وواصل: "استفدت كثيرًا من تجربة هيكتور كوبر وكان لديها العديد من الإيجابيات".

واختتم: "لا أركز في العمل مع كوبر من عدمه ولا أعرف لماذا تشغل الناس نفسها بذلك".

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مدرب المنتخب يكشف عن وجهته المقبلة

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