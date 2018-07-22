مكتبة قانونية تراثية لهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير

وقال المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، إن هذه الكتب تضم أمهات الكتب القانونية والتراث القديم في جميع فروع القانون، وكذلك نشأة الدستور المصري والدساتير العربية، وتاريخ إنشاء هيئة قضايا الدولة منذ عام 1876م وحتى الآن.







كشف المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، أن المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، أصدر قرارا رقم 137 لسنة 2018 بإنشاء مكتبة تراثية بالهيئة بمجمع التحرير تضم جميع المؤلفات والكتب والمنشورات التراثية، وكل ما يخص تاريخ الهيئة.وأضاف علي أنه تم التنسيق مع دار الكتب والوثائق القومية في فهرسة الكتب والترميم والرقمنة والطباعة، وفقًا للبروتوكول المبرم بين الهيئة ودار الكتب والوثائق القومية.