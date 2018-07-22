وزيرة الاستثمار تعود إلى القاهرة قادمة من واشنطن

عادت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى القاهرة صباح اليوم "الأحد"، بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية استغرقت عدة أيام.



كانت الوزيرة قد شاركت في أعمال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك، كما قامت بزيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، لعقد لقاءات مع مسئولين بالبنك الدولي وعدد من كبريات الشركات الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية والترويج لخريطة مصر الاستثمارية.



وقد شاركت الوزيرة في جلسة حول "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى البشر" ضمن أعمال المنتدى الذي أشاد بإنجازات مصر فى مجالات الاستثمار فى البشر.. وأكدت أن الحكومة تعمل على ترجمة تكليفات القيادة السياسية بضخ مزيد من المنح فى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج التدريب وتأهيل الشباب، ونجحت مؤخرا من خلال شركائها فى التنمية فى دعم قطاعى الصحة والتعليم، وهذا من شأنه أن يساهم فى تطويرهما بما يعود بالنفع على الشعب المصرى.

