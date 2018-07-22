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رياضة

بورسيا دورتموند يقترب من ضم نجم منتخب بلجيكا

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:33 ص
منتخب بلجيكا
منتخب بلجيكا
عمرو الحلوانى
كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن اهتمام نادي بوروسيا دورتموند بالتعاقد مع أكسيل فيتسل أحد نجوم منتخب بلجيكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "فاز" الألمانية، فإنَّ أكسيل فيتسل لاعب وسط تيانجين كوانجيان الصيني على رأس قائمة المطلوبين من قبل مدرب دورتموند لوسيان فافر، لتدعيم أسود الفيستيفال هذا الصيف.

ويملك فيتسل عقدا مع تيانجين حتى 31 ديسمبر 2019، وسيتعين عليه تخفيض راتبه حال وافق على الانضمام لدورتموند، حيث يحصل في الصين على 18 مليون يورو سنويًا.

وشارك فيتسيل، مع المنتخب البلجيكي في نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف، حيث لعب أساسيًا بكل المباريات عدا مباراة تحديد المركز الثالث، أمام إنجلترا، حيث كان على مقاعد البدلاء.

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