المتاحف السورية تستعين بخبرة روسية لإعادة تماثيل تعرضت للتدمير

وقد قامت وكالة (تاس) الروسية للأنباء بتحديد الاستشاريين على وجه التحديد من أنهم من متحف (بوشكين) الحكومي للفنون الجميلة.





وكان فلاديميير تولستيكوف، رئيس قسم الفن والآثار في متحف بوشكين -خلال عام 2016- قد كشف عن سفره إلى سوريا لإجراء مشاورات حول المتحف.





كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مشاورات بين عمال المتحف السورى مع عدد من المتخصصين الروس فى ترميم التماثيل المدمرة بالمدن القديمة التي تم تحريرها من قبل تنظيم داعش الإرهابى منذ عام 2015.وقال مدير مختبر المتحف الوطني في دمشق محمد خالد الأسعد "إن المستشارين ستتم الاستعانة بهم من متحف بوشكين في موسكو"، مضيفا أن "العمل صعب للغاية، فقد قام الإرهابيون بكسر التماثيل إلى العديد من القطع، ونحن نجمعهم معا حرفيا قطعة تلو الأخرى".وتابع: سيقدم المتخصصون الروس المشورة بشأن استعادة الفسيفساء والتفاصيل عن الكنور الثقافية وهى مهمة هامة للغاية، مؤكدا أنه سيتم قريبا إعادة فتح المتحف الوطني الذي تم إغلاقه خلال الحرب.من ناحية أخرى، قال محمود حمود، مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا إن منظمة اليونسكو لم تتوصل بعد إلى وعدها السابق بدعم استعادة التماثيل المدمرة.