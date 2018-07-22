ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

المتاحف السورية تستعين بخبرة روسية لإعادة تماثيل تعرضت للتدمير

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء مشاورات بين عمال المتحف السورى مع عدد من المتخصصين الروس فى ترميم التماثيل المدمرة بالمدن القديمة التي تم تحريرها من قبل تنظيم داعش الإرهابى منذ عام 2015.

وقال مدير مختبر المتحف الوطني في دمشق محمد خالد الأسعد "إن المستشارين ستتم الاستعانة بهم من متحف بوشكين في موسكو"، مضيفا أن "العمل صعب للغاية، فقد قام الإرهابيون بكسر التماثيل إلى العديد من القطع، ونحن نجمعهم معا حرفيا قطعة تلو الأخرى".

وتابع: سيقدم المتخصصون الروس المشورة بشأن استعادة الفسيفساء والتفاصيل عن الكنور الثقافية وهى مهمة هامة للغاية، مؤكدا أنه سيتم قريبا إعادة فتح المتحف الوطني الذي تم إغلاقه خلال الحرب.

وقد قامت وكالة (تاس) الروسية للأنباء بتحديد الاستشاريين على وجه التحديد من أنهم من متحف (بوشكين) الحكومي للفنون الجميلة.

وكان فلاديميير تولستيكوف، رئيس قسم الفن والآثار في متحف بوشكين -خلال عام 2016- قد كشف عن سفره إلى سوريا لإجراء مشاورات حول المتحف.

من ناحية أخرى، قال محمود حمود، مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا إن منظمة اليونسكو لم تتوصل بعد إلى وعدها السابق بدعم استعادة التماثيل المدمرة.

ترشيحاتنا

بورسيا دورتموند يقترب من ضم نجم منتخب بلجيكا

حبس 8 تجار مخدرات بالقليوبية

حكم استعمال المحرم حقيبة على وسطه

داليا أيمن: الكليات العسكرية المصرية مصنع الرجال.. فيديو

شاهد.. عرض الموسيقات العسكرية أثناء حفل تخرج الكلية الحربية

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة 4 أجانب بكل فريق في المباريات

وزيرة الاستثمار تعود إلى القاهرة قادمة من واشنطن

سميرة محسن تقدم نصائح إلى محمد رمضان

مشروب يقضي على الأنيميا في أسبوع.. فيديو

المقاولون العرب: نستهدف 21 مليار جنيه في العام المالي الجديد

أسعار العملات الأجنبية والذهب.. عيار 21 يسجل 615 جنيها.. فيديو

المنامة تكشف مؤامرة قطرية تضر علاقة البحرين بالسعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

شاهد.. طلبة الحربية والشرطة يواجهون المدرعات والنار
شاهد.. خريجو الكلية الحربية يستعرضون معدلات الأداء
شاهد... قدرات بدنية مذهلة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية
أسعار العملات الأجنبية والذهب.. عيار 21 يسجل 615 جنيها.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. الطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟