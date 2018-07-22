نائب بمجلس الأمة الكويتي: توجه لإنهاء خدمات الوافدين العاملين بالوزارات

كشفت مقرر لجنة الإحلال والتوظيف بمجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم، عن عقد اجتماع مهم الأسبوع الجارى مع الجانب الحكومي؛ لإنهاء خدمات كل الوافدين الذين يعملون في وزارات الدولة.



وشددت الهاشم - في تصريح صحفي نقلته جريدة "النهار" الكويتية اليوم الأحد - على وجوب تكويت جميع وزارات الدولة في المقام الأول؛ وذلك بالتوازي مع تكويت القطاع الخاص.



وأضافت الهاشم قائلة " إن شهادات الوافدين غالبيتها غير معتمدة، فكيف تتعامل الحكومة معها؟ ماذا لو كان المزور طبيبا أو مهندسا؟! .. هناك محاور تستدعي التوقف والتحري كتأثير هذه الشهادات على التوظيف، وحصول بعض المزورين على وظائف بناء على الشهادات".



وكانت السلطات القضائية فى الكويت قد بدأت تحقيقات موسعة خلال الأيام الماضية، فى بلاغات قدمتها وزارة التعليم العالى، بعد اكتشافها عددا من الشهادات الجامعية والعلمية المزورة، والتى تم بموجبها تم تعيين العديد من العاملين وترقية البعض الآخر، وهى القضية التى أثارت جدلا كبيرا فى المجتمع الكويتى، فى حين بدأت الأجهزة الأمنية فى التوصل للعديد من أصحاب تلك الشهادات، بعد القبض على المتهم الرئيسى الذى قام بتزويرها.

