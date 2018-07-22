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أخبار العالم

إصابة شرطيين عراقيين عند اعتقالهما لجماعة مسلحة بمحافظة كركوك

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصد أمني عراقي بمحافظة كركوك ،اليوم الأحد، بأن شرطيين أصيبا خلال اعتقالهما لجماعة مسلحة حاولت استهداف قاض وسط المحافظة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " ثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية قاموا مساء أمس بالاعتداء على نقطة مرابطة للشرطة مؤدية لمنزل قاض في منطقة تسعين وسط كركوك"، موضحا ان الاعتداء تسبب في إصابة شرطيين وأحد العناصر المسلحة، مشيرا إلى أنه تم التوصل لأسماء المهاجمين اللذين فرا من موقع الحادث.

يذكر أن محافظة كركوك ( الواقعة على بعد ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد) تشهد استقرارا أمنيا بعد عمليات فرض القانون، في وقت تسعى جماعات مسلحة إلي الإخلال بأمن المحافظة من خلال هجمات تستهدف غالبيتها المدنيين، إلا أن القوات الأمنية تحبط تلك الهجمات وتعتقل منفذيها.

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