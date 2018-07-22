تنفيذ 8 قرارات إزالة بالأقصر.. صور

نفذت سلطات مدينة الأقصر حملة إزالات مكبرة، لإزالة كافة أنواع المخالفات المقامة بنطاق المدينة، حيث نجح القائمون على تنفيذ الحملة، فى ظل تواجد أمنى مكثف تحت إشراف اللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وقيادة اللواء عصام ياسين مساعد مدير أمن الأقصر لشئون الأمن العام، وبمعاونة العميد خالد صديق مأمور قسم شرطة الأقصر والرائد محمد حنفى رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، والرائد أحمد صبحى نائب المأمور، فى تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات بناء أسوار وعشش بدون ترخيص أدت لغلق شارعين بمدينة الأقصر.



نفذت الحملة قرارا رقم 109 لسنة 2017، بشارع متفرع من شارع الترعة المرة أمام محلات حسيب للأجهزة الكهربائية بمنطقة شرق، عبارة عن سور بدون ترخيص، والقرار رقم 159 لسنة 2017 ، شارع كنيسة الأنبا أنطونيوس متفرع من شارع السكة الحديد الشرقية، عبارة عن قواطيع بدون ترخيص.



كما تم تنفيذ القرار رقم 105 لسنة 2018، بجزيرة الأقالتة بجوار المطحن بمنطقة العوامية، عبارة عن بناء سور بدون ترخيص والقرار رقم 172 لسنة 2018، بشارع متفرع من سيراميك أحمد هاشم امتداد شارع التليفزيون بمنطقة جنوب، عبارة عن أعمال مبانى من الطوب الأحمر وعشش مما أدى لغلق شارعين، ما بين شارع خلف عمارة بى تك وشارع الطواب وشارع معرض سيراميك أحمد هاشم.



كما تم تنفيذ القرار رقم 177 لسنة 2018، بشارع متفرع من شارع النجع الطويل بشارع قهوة السلطنة بالكرنك، عبارة عن سور بدون ترخيص.



وكذلك القرار رقم 178 لسنة 2018، بشارع طريق الكباش بالكرنك، بمنطقة نجع أبو عصبة، بجوار مسجد عبد الهادى، عبارة عن حائط من الطوب الأحمر بدون ترخيص.



كما تم تنفيذ القرار رقم 181 لسنة 2018، بشارع مدخل الجداوية متفرع من شارع الحزام الأخضر بعد مسجد الصالحين بالكرنك، عبارة عن بناء سور من الطوب الأحمر، خارج حدود العقار من الجهة الشرقية، وسور من الجهة البحرية من السملات والأعمدة الخرسانية، بدون ترخيص.



وكذلك القرار رقم 80 لسنة 2017، بشارع الفرن من شارع يحى البهنساوى بمنطقة جنوب، عبارة عن قواطيع من الطوب الأحمر وأعمال مواسير وخوص حديد عبارة عن تندة بدون ترخيص.



ومن جانبة أكد اللواء عصام ياسين باستمرار حملات إزالة التعديات، ومواجهة أي مخالفة بحسم في المهد قبل استفحالها.

