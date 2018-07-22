برلمانى يتقدم بطلب إحاطة بشأن حرق النفايات الطبية بالجيزة

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تفاقم أزمة محارق النفايات الطبية بمحافظة الجيزة.



قال "فؤاد" فى طلب الإحاطة إنه فى 22 يناير من العام الجارى تقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة محارق النفايات الطبية بمحافظة الجيزة، والتى قد تم مناقشتها داخل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس بتاريخ 6 مارس، والتى انتهت على أثرها اللجنة بإلزام ممثلى الجهات التنفيذية بسرعة معالجة تلك الأزمة بشكل جذرى وعاجل.



أضاف عضو مجلس النواب أن تلك الأزمة تفاقمت بشكل ملحوظ فى الأونة الأخيرة، وذلك بسبب عدم قيام الجهات التنفيذية وعلى رأسهم قيادات الإدارة المحلية بالمحافظة بأى خطوة حقيقية على أرض الواقع فى سبيل تنفيذ توصيات المجلس ومعالجة تلك الكارثة الصحية بصورة فعالة وجدية.



أشار إلى أنه بالبحث فى أبعاد وملابسات تلك الحالة من البطء فى التنفيذ، وجد أن هناك العديد من المعوقات المالية والإدارية التى تعانى منها الجهات العامة والحكومية المنوط بها استحداث منظومة محارق النفايات الطبية بالمحافظة والمسئول عنها بشكل مباشر القائمين على محافظة الجيزة.



أوضح أن هناك العديد من الشركات الخاصة المتخصصة فى ذلك المجال التى أبدت تعاونًا من أجل إجراء تلك العمليات تحت رقابة واشراف الجهات التنفيذية وفقاَ للشروط التى يتم تحديدها من جانب المسئولين، لافتًا أن تلك الشركات قد قام العديد منها بتقديم عروض حقيقية من أجل البدء فى تطوير منظومة المحارق، ولكن لم يتم التطرق لتلك العروض بشكل جاد حتى تاريخه دون مبرر أو سبب وجيه من جانب الجهات التنفيذية، مما يؤدى إلى تفاقم الأزمة.



وطالب النائب بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لمناقشته وإتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة حياله.