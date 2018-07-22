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أخبار العالم

مصادر عسكرية تشادية : بوكو حرام تقتل 18 شخصا

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت مصادر عسكرية تشادية اليوم الأحد مقتل 18 شخصا بالقرب من بحيرة تشاد في هجوم على أيدي مسلحين تابعين لجماعة بوكو حرام المتشددة.

وأضافت المصادر العسكرية ـ حسبما أفادت صحيفة بنش النيجيرية في موقعها الالكتروني ـ أن عناصر بوكو حرام شنت هجوما على قرية بالقرب من الحدود بين تشاد والنيجر حيث قام المعتدين بذبح 18 شخصا وأصاب اثنين آخرين بجراح بينما خطفوا عشر سيدات.

ويعود آخر هجوم كبير لبوكو حرام على الجانب التشادي من بحيرة تشاد إلى مايو 2018 وقتل فيها ستة أشخاص معظمهم من قوات الأمن في بلدة جابالامي جي احدى جزر بحيرة تشاد.

جدير بالذكر أن بوكو حرام سعت فسادا في المنطقة منذ أن حملوا السلاح في عام 2009 في نيجيريا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص وتشريد أكثر من مليوني شخص وإثارة أزمة إنسانية.

وانضمت كل من تشاد والكاميرون والنيجر إلى الجهود العسكرية التي بذلتها نيجيريا لسحق بوكو حرام.

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