ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس 8 تجار مخدرات بالقليوبية

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:41 ص
كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس 8 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، تم ضبطهم وبحوزتهم مواد وأقراص مخدرة.

كان اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يرافقه العميدان عبد الله جلال ومحمد عبد الهادي، رئيسا فرع البحث بالخانكة وشبرا، قد شنا حملة مكبرة بالأقسام والمراكز الشرطية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 50 جرام فودو و182 قرصا مخدرا و50 جرام حشيش، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

ترشيحاتنا

كواليس مفاوضات إيهاب جلال مع نجم الأهلى لضمه إلى بطل ليبيا

التمويل الدولية: 2 مليار دولار لدعم القطاع الخاص حتى 2019

شاهد.. عرض الموسيقات العسكرية أثناء حفل تخرج الكلية الحربية

اتحاد الكرة يكشف موقف مدرب المنتخب الجديد

بيراميدز يعلن عن ضم نجم البرازيل

شاهد.. لحظة استقبال السيسي بالسلام الجمهوري في الكلية الحربية

اتحاد الكرة يوافق على مشاركة 4 أجانب بكل فريق في المباريات

شاهد.. طلبة الحربية والشرطة يواجهون المدرعات والنار

وفد استثماري أمريكي يزور القاهرة في أكتوبر المقبل لضخ استثمارات جديدة

مغني سورة الفاتحة يعتذر للأزهر وللشعب المصري.. فيديو

الملك سلمان وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بث ماشر.. مراهق يطلق النار على جدته ويحتجز رهائن في لوس أنجلوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

شاهد.. طلبة الحربية والشرطة يواجهون المدرعات والنار
شاهد.. خريجو الكلية الحربية يستعرضون معدلات الأداء
شاهد... قدرات بدنية مذهلة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية
أسعار العملات الأجنبية والذهب.. عيار 21 يسجل 615 جنيها.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. الطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟