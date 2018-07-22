حبس 8 تجار مخدرات بالقليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة بحبس 8 تجار مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق، تم ضبطهم وبحوزتهم مواد وأقراص مخدرة.



كان اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، يرافقه العميدان عبد الله جلال ومحمد عبد الهادي، رئيسا فرع البحث بالخانكة وشبرا، قد شنا حملة مكبرة بالأقسام والمراكز الشرطية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 8 تجار مخدرات بحوزتهم 50 جرام فودو و182 قرصا مخدرا و50 جرام حشيش، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

