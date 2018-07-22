ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الشرطة الهندية تعلن مقتل 3 متمردين بإقليم كشمير

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الشرطة الهندية مقتل ثلاثة متمردين في معركة بالأسلحة النارية مع القوات بإقليم كشمير في وقت مبكر من صباح اليوم "الأحد".

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية أن شرطة مكافحة التمرد الهندية شنت مداهمة على مجموعة من المنازل بقرية "كدواني" وتعرضوا لإطلاق النار من قبل المتمردين، مضيفة أن الاشتباكات أسفرت عن مصرع المتمردين الثلاثة فيما لم تتكبد القوات أي خسائر في صفوفها.

ونسبت الشبكة لمدنيين روايتهم إن القوات أشعلت النيران في منزلين اثنين كان المتمردون مختبئين داخلهما.

وتأتي الاشتباكات عقب يوم من اختطاف وقتل مسؤول شرطي في المنطقة ذاتها على يد مسلحين.

يشار إلى أن الهند تتهم باكستان بتدريب وتسليح المتمردين بالإقليم، ويسيطر كل من الجانبين على شطر من الإقليم إلا أن كلاهما تزعم أحقيتها في السيطرة الكاملة عليه.

ترشيحاتنا

عفروتو: جوزيه ذبحني في الأهلي.. ورفضت الانتقال إلى الزمالك

رسميا.. نجم ريال مدريد يطلب الرحيل عن الفريق

ننشر السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد بعد ترقيته لرتبة فريق

شاهد.. طابور العرض العسكري خلال حفل تخرج الكلية الحربية

بث مباشر.. السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية

رسميا.. مكالمة هاتفية تحسم انتقال فرجاني ساسي إلى الزمالك

شاهد.. خريجو الكلية الحربية يستعرضون معدلات الأداء

شاهد.. رسالة السيسي لخريجي الكليات والمعاهد العسكرية

أسعار العملات الأجنبية والذهب.. عيار 21 يسجل 615 جنيها.. فيديو

السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو

السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

مانشستر سيتى يخطط لخطف نجم يوفنتوس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين
السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير
السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو
السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟