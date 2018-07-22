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تعليم

مدير تعليم مطروح يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، بيانًا أكد خلاله أنه يتقدم بأصدق التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي وأبطال القوات المسلحة، واللواء علاء فتحي ابوزيد، محافظ مطروح، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمناسبة حلول الذكرى السادسة والستين لثورة 23 يوليو.

وأكد النيلي أن ثورة 23 يوليو ستظل حاضرة في وجدان وأذهان الشعب المصري، لما تمثله من إنجاز وطني عظيم حمل لواءه طلائع القوات المسلحة، التي خرجت في ذلك اليوم المشهود في حركة مباركة مستهدفة الخلاص من الاستعمار وأعوانه والتبعية وأثارها البغيضة وإقامة الحكم الوطني الصادق وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن وصيانة أراضيه.

وأوضح مدير تعليم مطروح أن شعب مصر العظيم بقياداته الواعية وبعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو الخالدة منذ 5 سنوات قادر على صنع مرحلة جديدة من تاريخه تجسد إرادته الحرة وتفجر طاقاته القادرة على مواصلة مسيرة الوطن الحضارية والتاريخية.

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