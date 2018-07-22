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أخبار البلد

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية من مطار القاهرة

الأحد 22/يوليه/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة طيران الجزيرة رقم 1541 المتجهة الي الكويت، ورحلة طيران الخطوط الجوية السعودية رقم 321 المتجهة الي الرياض، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 695 والمتجهة الي اسطنبول، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأضافت المصادر أن حركة الملاحة تشهد حالة من الانتظام وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.

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