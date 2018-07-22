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اقتصاد

الثلاثاء.. سداد مقدمات حجز شقق سكن مصر فى 8 مدن

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:49 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا نحو 20 ألف وحدة سكنية للحجز ضمن مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر" فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، على أن يتم تسليم الوحدات خلال 18 شهرًا بمساحات من 106 إلى 118 مترا مربعا.

وبدأ سحب كراسات الشروط والمواصفات من مقار أجهزة المدن المطروح بها الوحدات، منذ بداية الشهر الماضى، على أن يبدأ الحاجزين فى سداد قيمة المقدمات المحددة وفقا لكراسة الشروط بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين طبقًا للإجراءات الواردة تفصيلًا بكراسة الشروط.

وأوضح المهندس طارق السباعى نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوحدات المطروحة بمتوسط مساحة حوالى 115 م2، بمستوى تشطيب متميز، ومواقع الوحدات متاحة بالموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.

يصل أعلى سعر للمتر بالمشروع بالطرح الحالى إلى 6650 جنيها للمتر المربع بمدينة القاهرة الجديدة وبها أكبر عدد من الوحدات ويبلغ 8928 وحدة سكنية فى 9 مواقع بالمدينة تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 6645 جنيها للمتر، بأقل عدد للوحدات متاح فى المدينة 100 "شقة" فقط، وتليها مدينة 6 أكتوبر بسعر 5525 جنيها للمتر وعدد 8753 "شقة"، ثم العبور بسعر 5250 جنيها للمتر وعدد 757 "شقة" فى 4 مواقع بالمدينة بمنطقة الـــ2600 فدان فى امتداد المدينة.

وفى مدينة بدر يصل السعر إلى 4300 جنيه للمتر، ثم مدينة ناصر غرب أسيوط 3480 جنيها للمتر وعدد 216 وحدة سكنية، ومدينة "ناصر" بغرب قنا سجلت سعر 3440 جنيها للمتر وعدد 216 "شقة"، فيما سجلت المنيا الجديدة أقل سعر للمتر ضمن الوحدات المطروحة بسعر 3400 جنيه للمتر وعدد 1046 وحدة سكنية.

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