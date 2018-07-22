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أخبار العالم

وزير الخارجية اليوناني: على روسيا احترام الدول الأخرى

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس إن روسيا عليها احترام الدول الأخرى في الوقت الذي تنتظر فيه أثينا ردا من موسكو على طردها مؤخرا دبلوماسيين روسيين بشأن التدخل المزعوم في القضايا الوطنية.

وأضاف كوتزياس - في تصريح نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم - بشأن استياء موسكو من دعوة انضمام جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى حلف شمال الأطلسي "يجب أن تدرك روسيا أنه لا يمكنها التقليل من احترام المصالح القومية لدولة أخرى لأنها تشعر بأنها أقوى"، وأضاف "لن نتسامح مع مثل هذا الموقف من الغرب أو من الشرق، وأثبتنا ذلك".

ولم ترد روسيا بعد على قرار اليونان في وقت سابق من هذا الشهر بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، ومنعها اثنين آخرين من المواطنين الروس من دخول البلاد، بسبب محاولات مزعومة لتدخلهم في شؤون البلاد.

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