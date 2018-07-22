تراجع مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات، اليوم الأحد، وسجل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 انخفاضا بنسبة 0.04 % ليسجل 15410.5 نقطة.



فيما سجل المؤشر الخمسيني إيجي إكس 50 انخفاضا بنسبة 0.06 % ليسجل 2634.5 نقطة.



كما سجل المؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنسبة 0.04 % ليسجل 752.9 نقطة، وسجل المؤشر إيجي إكس 100 استقرارا ليسجل 1927 نقطة.

