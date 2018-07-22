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أخبار البلد

أمين قومي أسر الشهداء يهنئ الرئيس السيسي في ذكرى 23 يوليو

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
محمود محسن
قدم اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة 23 يوليو.

وقال أمين عام المجلس في تهنئته: "تلك المناسبة العزيزة على قلوب المصريين جميعًا كانت الأساس لبناء الدولة والقضاء على الاستعمار والإقطاع وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة دولة ديمقراطية".

وأضاف: "نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصر، وأن يعم الخير والرخاء على شعبها الأبي في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

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