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فن

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
محمد زاهر
شارك عدد كبير من نجوم الفن والسياسية في الاحتفال بزفاف الدكتور مصطفى جبر نجل عضو مجلس الشعب جمال جبر، على المحاسبة دينا أكمل زردق، بأحد الفنادق النيلية الشهيرة.

كان ضمن الحضور مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والفريق محمد صابر نائب وزير الدفاع، والمستشار محمد شكري مساعد وزير العدل وحرمه، والمستشار محمد حمدي مساعد وزير العدل، والمستشار حامد راشد مساعد وزير العدل، والعائلة.

ومن نجوم الفن نهال عنبر، بهرة عنبر، حسام مجدى الحسينى، والشاعر محمود صلاح وهندية.. وغيرهم، بالإضافة إلى مشاهير المجتمع والسياسة وأصدقاء العروسين.

وأحيا الحفل محمود الليثى وياسر عدوية وهندية وحمدى الجناينى.
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل
نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

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نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

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