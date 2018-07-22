مقتل 11 وإصابة 4 بإطلاق نار على حافلة في جوهانسبرج

لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة إثر إطلاق مسلحين النار على حافلة صغيرة كانت تقل سائقي سيارات الأجرة إلى جوهانسبرج، حسب ما أفادت به شرطة جنوب إفريقيا.



وقال رئيس شرطة جوهانسبرج، جاي نايكر، إن ضحايا هجوم اليوم السبت حضروا جنازة زميل لهم وكانوا عائدين إلى ديارهم عندما وقع الحادث.



وأضاف أن الهجوم وقع بين بلدتي كولنسو ووينين في مقاطعة كوازولو - ناتال وأن الضحايا كانوا من مقاطعة جوتنج، وتحقق الشرطة في الدوافع المحتملة.



ورجحت الشرطة ان يكون الحادث وقع نتيجة توترات حدثت بين مجموعات من سائقي سيارات الأجرة الذين يتنافسون على نفس الطرق تمر أحيانًا بعنف مميت في جنوب إفريقيا.



وأفادت وسائل الإعلام في جنوب أفريقيا عن وقوع حوادث مماثلة اسفرت عن مقتل 10 أشخاص في أعمال عنف تتعلق بالتنافس بين سائقي سيارات الأجرة في كيب تاون في مايو الماضي.