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أخبار العالم

ليبرمان: إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم في حالة صمود التهدئة

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم، الأحد، إن إسرائيل ستعيد فتح المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة وستوسع رقعة الصيد المخصصة للفلسطينيين قبالة ساحل القطاع المحاصر يوم الثلاثاء إذا صمد الهدوء عبر الحدود.

وكانت إسرائيل قد أغلقت معبر كرم أبو سالم وقلصت المساحة المخصصة للصيد من 17 كيلومترا إلى 11 كيلومترا في التاسع من يوليو ردا على إطلاق الفلسطينيين طائرات ورقية وبالونات هيليوم حارقة عبر الحدود.

وتحول التوتر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اشتباكات الأسبوع الماضي لكنه هدأ أمس السبت.

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