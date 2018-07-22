ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الجسر العربي: نجحنا في زيادة الأرباح بنسبة 90%

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد اللواء يسري الأخرس، نائب المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة، أن الإدارة التنفيذية للشركة نجحت خلال النصف الأول من عام 2018 في زيادة الأرباح بنسبة 90% عن عام 2017.

وقال" الأخرس" - في تصريح صحفي - إن زيادة الأرباح نتجت عن اتخاذ عدد من الإجراءات التي كان لها أثر إيجابي كبير على الشركة مثل تعديل وتوحيد أسعار تذاكر الراكبين بالاتجاهين بين مصر والأردن، وإعادة هيكلة الأسس التي يتم تحديد الأسعار على أساسها، وتقديم مجموعة من العروض للأفراد وشركات السياحة وشركات النقل مثل تذكرة الخليج والتذكرة الشاملة والتذكرة الدائرية، بالإضافة إلى زيادة النشاط الدعائي والتسويقي من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال، وكذلك العمل مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه السائقين ولتسهيل تنقل الشاحنات ما بين الأردن ومصر بالتعاون مع وزارتي النقل في البلدين من خلال اللجنة الفنية المصرية الأردنية.

وأضاف الأخرس أنه في إطار خطة الجسر العربي لتوسيع النشاط البحري التجاري خارج إطار خط العقبة/ نويبع، تمت إعادة تأجير الباخرة "عمان" للعمل في مناطق أخرى ، مما زاد من عوائدها المادية بمقدار 20%، منوها عن أن هذا التأجير سيكون له مردود إيجابي خلال النصف الثاني من 2018، بالإضافة إلى استغلال السيولة النقدية المتوفرة بالشركة من خلال الاستثمار في السندات والأوعية الإدخارية بالبنوك بمصر والأردن وتحقيق فوائد بالنصف الأول من عام 2018 بزيادة عن 2017 بنسبة 200%.

وأوضح أن الشركة قامت بتخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 5% عن العام السابق.

وأكد نائب المدير العام أن شركة الجسر العربي التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي تجسد التعاون التنموي المشترك بين مصر والأردن والعراق بما فيه صالح البلدان الثلاثة.

وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، قد ترأس أمس /السبت/ أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الجسر العربي، في حضور المهندس وليد المصري وزير النقل الأردني، والقبطان كاظم الحمامي وزير النقل العراقي، والمهندس مصطفي الديب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث جاء اجتماع الجمعية المشار إليه عقب اجتماع مجلس إدارة الجسر العربي في دورته نصف السنوية والذي عقد الخميس الماضي بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين الأردني والعراقي فضلا عن الجانب المصري.

ترشيحاتنا

سميرة محسن تقدم نصائح إلى محمد رمضان

المشير محمد علي فهمي صاحب فكرة حائط الصواريخ المصري.. القوات المسلحة تكرمه وتطلق اسمه على دفعة كليتي الدفاع الجوي والبحرية

كواليس مفاوضات إيهاب جلال مع نجم الأهلى لضمه إلى بطل ليبيا

علي جمعة يوضح حكم سفر المرأة البالغة 40 سنة للحج بدون محرم

التمويل الدولية تختار مصر نموذجا للاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا

حكم استعمال المحرم حقيبة على وسطه

بعد تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية وإطلاق اسمه عليها.. المشير حسين طنطاوي.. تاريخ حافل من شرف العسكرية

فضيحة.. اتحاد الكرة يدرس التراجع عن عقوبات لاعبي الفيديوهات

مقتل 11 وإصابة 4 بإطلاق نار على حافلة في جوهانسبرج

حبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالقليوبية

مانشستر سيتى يخطط لخطف نجم يوفنتوس

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

شاهد.. سلام الشهيد خلال استعراض طابور العرض لخريجي الكليات الحربية
طالبات جامعيات يشاركن في عرض حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية.. فيديو
شاهد.. طلبة الحربية والشرطة يواجهون المدرعات والنار
شاهد.. خريجو الكلية الحربية يستعرضون معدلات الأداء
شاهد... قدرات بدنية مذهلة لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟