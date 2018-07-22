الجسر العربي: نجحنا في زيادة الأرباح بنسبة 90%

أكد اللواء يسري الأخرس، نائب المدير العام لشركة الجسر العربي للملاحة، أن الإدارة التنفيذية للشركة نجحت خلال النصف الأول من عام 2018 في زيادة الأرباح بنسبة 90% عن عام 2017.



وقال" الأخرس" - في تصريح صحفي - إن زيادة الأرباح نتجت عن اتخاذ عدد من الإجراءات التي كان لها أثر إيجابي كبير على الشركة مثل تعديل وتوحيد أسعار تذاكر الراكبين بالاتجاهين بين مصر والأردن، وإعادة هيكلة الأسس التي يتم تحديد الأسعار على أساسها، وتقديم مجموعة من العروض للأفراد وشركات السياحة وشركات النقل مثل تذكرة الخليج والتذكرة الشاملة والتذكرة الدائرية، بالإضافة إلى زيادة النشاط الدعائي والتسويقي من خلال التعاقد مع شركة متخصصة في هذا المجال، وكذلك العمل مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه السائقين ولتسهيل تنقل الشاحنات ما بين الأردن ومصر بالتعاون مع وزارتي النقل في البلدين من خلال اللجنة الفنية المصرية الأردنية.



وأضاف الأخرس أنه في إطار خطة الجسر العربي لتوسيع النشاط البحري التجاري خارج إطار خط العقبة/ نويبع، تمت إعادة تأجير الباخرة "عمان" للعمل في مناطق أخرى ، مما زاد من عوائدها المادية بمقدار 20%، منوها عن أن هذا التأجير سيكون له مردود إيجابي خلال النصف الثاني من 2018، بالإضافة إلى استغلال السيولة النقدية المتوفرة بالشركة من خلال الاستثمار في السندات والأوعية الإدخارية بالبنوك بمصر والأردن وتحقيق فوائد بالنصف الأول من عام 2018 بزيادة عن 2017 بنسبة 200%.



وأوضح أن الشركة قامت بتخفيض المصاريف الإدارية بنسبة 5% عن العام السابق.



وأكد نائب المدير العام أن شركة الجسر العربي التي تأسست في ثمانينات القرن الماضي تجسد التعاون التنموي المشترك بين مصر والأردن والعراق بما فيه صالح البلدان الثلاثة.



وكان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، قد ترأس أمس /السبت/ أعمال الجمعية العمومية غير العادية لشركة الجسر العربي، في حضور المهندس وليد المصري وزير النقل الأردني، والقبطان كاظم الحمامي وزير النقل العراقي، والمهندس مصطفي الديب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث جاء اجتماع الجمعية المشار إليه عقب اجتماع مجلس إدارة الجسر العربي في دورته نصف السنوية والذي عقد الخميس الماضي بحضور أعضاء مجلس الإدارة من الجانبين الأردني والعراقي فضلا عن الجانب المصري.