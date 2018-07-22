كواليس مفاوضات إيهاب جلال مع نجم الأهلى لضمه إلى بطل ليبيا

دخل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أهلى طرابلس الليبى فى مفاوضات قوية مع أحمد الشيخ الجناح الهجومى للأهلى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونجح إيهاب جلال فى إقناع لاعب الأهلى بالانتقال إلى الفريق الليبى فى ظل العلاقة الكبيرة التى تجمعه مع أحمد الشيخ منذ أن كان لاعبا معه فى مصر المقاصة وهى الفترة التى شهدت تألقا كبيرا من جانب الشيخ وظهر بمستوى ملفت للغاية.



واتفق المدير الفنى مع اللاعب على الانتقال لمدة عام واحد فقط على سبيل الإعارة ، وبدأ اللاعب فى تنفيذ مخطط الخروج من القلعة الحمراء للانضمام إلى الفريق الليبى خلال الساعات القليلة المقبلة.



يذكر ان إيهاب جلال وقع رسميا على عقود توليه تدريب أهلى طرابلس لمدة عام واحد فقط ، ويسعى المدير الفنى إلى جلب مجموعة من الصفقات القيوة من أجل المنافسة على لقب الدورى الليبى بجانب المنافسة ببطولة دورى أبطال أفريقيا.