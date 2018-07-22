حظر التظاهرات مؤقتا في توجو بسبب استضافتها مؤتمرات دولية

وأضاف الراديو أن حظر التظاهرات تسبب في قلق الرأي العام، حيث إن الائتلاف المعارض قد خطط لعقد اجتماعات عامة في جميع أنحاء البلاد حتى 29 يوليو الجاري.





يذكر أنه منذ سبتمبر الماضي، احتشد عشرات الآلاف من التوجوليين بالشوارع بدعوة من ائتلاف المعارضة، للمطالبة بتطبيق دستور عام 1992، وهو ما يعني ضمنا حد ولاية الرئاسة لفترتين.





حظر الكولونيل دامهامي يارك وزير الأمن والحماية المدنية التوجولي التظاهرات بالشوارع في الفترة من 23 يوليو الجاري إلى مطلع أغسطس المقبل في البلاد، بسبب استضافة البلاد لعدة مؤتمرات دولية خلال هذه الفترة .وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم "الأحد" أن هذا الحظر يأتي في الوقت الذي يدعو فيه الوسطاء، لتسهيل المحادثات بين أطراف الأزمة في توجو، لاستئناف المشاورات مع جميع الأطراف المعنية في البلاد، وذلك لدراسة إمكانية تمديد الحق في التظاهر.وقال الكولونيل يارك - في بيان - إنه تم حظر التظاهرات لأن عاصمة توجو (لومي) تستضيف العديد من الاجتماعات الدولية هذا الأسبوع و على رأسها اجتماع خبراء الوكالة المعنية بسلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر (آسكنا) والاجتماع المشترك لوزراء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، واجتماع المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، تمهيدا لمؤتمر قمة رؤساء المجموعتين يومي 30 و31 يوليو الجاري.يشار إلى أن الرئيس التوجولي "فاورى جناسينبي" - الذى خلف والده بعد 38 عاما من توليه رئاسة البلاد - يرأس توجو منذ عام 2005 وحتى الآن.