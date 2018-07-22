مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما لضم بيانتيش نجم يوفنتوس

ذكرت صحيفة (مانشستر إيفينينج نيوز) اليوم الأحد، أن إدارة نادي مانشستر سيتي تجهز عرضا بقيمة 89 مليون جنيه إسترليني لضم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.



وأشارت الصحيفة إلى أن الاسبانى بيب جوراديولا المدير الفنى لسيتيزنز يريد ضم لاعب خط وسط بعد الفشل في التعاقد مع البرازيلي جورجينيو المنضم حديثا لصفوف تشيلسي.. وأن المسالة لن تكون سهلة، حيث إن برشلونة وتشيلسي يريدان ضم اللاعب البوسني لتعزيز خط الوسط في الموسم المقبل، وذلك بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع البيانكونيري.