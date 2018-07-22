شاهد.. طلبة الحربية والشرطة يواجهون المدرعات والنار

قدمت مجموعة من طلبة الكلية الحربية وكلية الشرطة، تصل إلى نحو 1500 طالب، عددا من عروض التدريب المشترك فيما بينهم لتحقيق أهداف موحدة.



قام المقاتلون بالقفز من أعلى الحواجز النارية، والنزول من أعلى المباني المرتفعة مستخدمين الحبال، باستعراض فنون القتال المتلاحم ، إلى جانب مواجهة الطلبة المقاتلون للمدرعات واستخدام القنابل اليدوية لتدميرها.



واجه الطلبة المقاتلون سيارات الدفع الرباعي بالدراجات النارية وإطلاق النار على تلك السيارات وإصابة الأهداف، كما تمكنت مجموعة مقاتلين من القفز من وسائل النقل المتحركة وعبور حواجز النار.



جاء ذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق محمد زكي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي والمستشار عدلي منصور الرئيس السابق، والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، والمشير حسين طنطاوي خلال حفل تخرج مجموعة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

