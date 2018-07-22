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شاهد.. طابور العرض العسكري خلال حفل تخرج الكلية الحربية

الأحد 22/يوليه/2018 - 10:57 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض خريجو الكلية الحربية، طابور العرض العسكري، خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية الحربية.

حضر الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع محمد زكى، والسابق صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والمشير محمد حسين طنطاوي وعدلي منصور ورئيس مجلس النواب على عبد العال.

وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وبحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد كبير من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وقدم الخريجون الجدد عروضًا عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرتها.

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