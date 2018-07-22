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أخبار البلد

بالأرقام.. تعرف على حجم العلاقات المصرية الصينية

الأحد 22/يوليه/2018 - 05:17 م
مصر والصين - ارشيفي
مصر والصين - ارشيفي
محمود نوفل
كشفت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، أن 10 آلاف صيني يعيشون داخل مصر حيث يعملون جميعا في أعمال تجارية واقتصادية مختلفة، لافتة إلى أن حجم التجارة الصينية مع الدولة المصرية بلغ 11 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة في التقرير الصادر عنها، أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر ارتفعت إلى 100 شركة بعدما كانت وصلت إلي 30 شركة في العام 2014، لافتة إلي أن تكلفة مبادرة الحزام والطريق بين مصر والصين بلغت 4 تريليونات دولار.

وأشارت الوكالة إلي أن حجم الاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم تدشينها في مصر بلغت 20 مليار دولار، مشيرة إلى أن الدولة الصينية باتت الشريك التجاري الأكبر للقاهرة بعدما كانت رقم 23 في العام 2015.

وألمحت إلي أن أعداد الطلاب المصريين الدارسين للغة الصينية في جامعة القاهرة بلغ 1500 طالب بعدما كان 30 طالبا في عام 2007.

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