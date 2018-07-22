مانشستر سيتى يخطط لخطف نجم يوفنتوس

يسعى الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لتعزيز صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ استعدادًا للموسم المقبل.



وأوضحت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" اليوم الأحد، أنَّ إدارة مانشستر سيتي تُجهز 89 مليون جنيه إسترليني لضم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس.



وأشارت إلى أن جوراديولا يريد ضم لاعب خط وسط، بعد الفشل في التعاقد مع البرازيلي جورجينيو المنضم حديثًا لصفوف تشيلسي.



وذكرت أن برشلونة وتشيلسي، يريدان ضم اللاعب البوسني، لتعزيز خط الوسط في الموسم المقبل، وذلك بعد المستويات الرائعة الذي قدمها رفقة البيانكونيري.