ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس شعبة الاتصالات: الدفع الإلكترونى يقضى على السوق الموازية

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:20 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتى للدفع الإلكترونى، أن التعاون بين شركات المدفوعات الإلكترونية يعزز تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويقضى على العشوائية والأسواق الموازية التى تعتبر أبرز التحديات التى تواجه هذا القطاع فى الوقت الحالي.

وطالب سعيد، فى بيان صحفى أصدره اليوم، الأحد، بوجود كيان واحد يجمع هذه الشركات وينظم طبيعة عملها، بحيث يكون مسئولا عن تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تقدير حجم العمولة التى يحصل عليها التجار من الشركات بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف.

من ناحية أخرى، طالب رئيس شعبة الاتصالات جميع شركات الدفع الإلكترونى، بالنظر بعين الاعتبار إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها أغلب التجار الذين كانوا قبل سنوات قليلة أعمدة أساسية فى نجاح الشركات الكبرى حاليا، بدلا من صرف مئات الملايين فى عمليات الدعاية والإعلان سنويا.

من ناحية أخرى، شدد سعيد على ضرورة المحاسبة الضريبية لجميع المنافذ التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية دون تراخيص مثل "المحلات والصيدليات والسوبر ماركت"، خاصة أنهم يحصلون بشكل غير رسمى على حصص مراكز الاتصالات التى من المفترض أن تقدم هذه الخدمات وتسدد ضرائب للحكومة على ذلك.

ترشيحاتنا

المشير محمد علي فهمي صاحب فكرة حائط الصواريخ المصري.. القوات المسلحة تكرمه وتطلق اسمه على دفعة كليتي الدفاع الجوي والبحرية

الرئيس السيسي يمنح قائد القوات الجوية رتبة الفريق

كلينتون تهاجم ترامب وبوتين في حملة شرسة من نيويورك

كوب من هذا المشروب لحرق الدهون العنيدة بسرعة مذهلة

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والذروة الأربعاء

إحالة رئيس قسم شئون الطلبة بمديرية تعليم القليوبية للمحاكمة العاجلة

شاهد.. خريجو الكلية الحربية يستعرضون معدلات الأداء

تطورات جديدة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد

المنامة تكشف مؤامرة قطرية تضر علاقة البحرين بالسعودية

السيسي: الشعب المصري ظل ثابتا على قيم الانتماء والولاء للوطن.. فيديو

سميرة محسن تقدم نصائح إلى محمد رمضان

أمير قطر يتوجه إلى بريطانيا.. والمعارضة تكشف أسرار الزيارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والسياسة يحتفلون بزفاف مصطفى جبر ودينا أكمل

بدء الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. صور

اكتشف رحلتك إلى معالم أسوان السياحية قبل السفر ..صور

معين شريف يشعل الليلة الثانية من مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس.. صور

مومو.. لعبة قاتلة تبدأ برسالة مرعبة في الفجر على واتساب.. صور

فيديو

السيسي: أعاهد الشعب ببناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وتعليم حديث
السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين
السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة في 3 أشهر وهناك فرق بين التضحيات والتدمير
السيسي: صارحت الشعب بالحقيقة والتحديات ورفضت اتباع سياسة المسكنات..فيديو
السيسي: تدمير بلادنا هيكون من جوانا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟