رئيس شعبة الاتصالات: الدفع الإلكترونى يقضى على السوق الموازية

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة خدماتى للدفع الإلكترونى، أن التعاون بين شركات المدفوعات الإلكترونية يعزز تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويقضى على العشوائية والأسواق الموازية التى تعتبر أبرز التحديات التى تواجه هذا القطاع فى الوقت الحالي.



وطالب سعيد، فى بيان صحفى أصدره اليوم، الأحد، بوجود كيان واحد يجمع هذه الشركات وينظم طبيعة عملها، بحيث يكون مسئولا عن تسعير الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تقدير حجم العمولة التى يحصل عليها التجار من الشركات بشكل يحقق مصالح جميع الأطراف.



من ناحية أخرى، طالب رئيس شعبة الاتصالات جميع شركات الدفع الإلكترونى، بالنظر بعين الاعتبار إلى الحالة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها أغلب التجار الذين كانوا قبل سنوات قليلة أعمدة أساسية فى نجاح الشركات الكبرى حاليا، بدلا من صرف مئات الملايين فى عمليات الدعاية والإعلان سنويا.



من ناحية أخرى، شدد سعيد على ضرورة المحاسبة الضريبية لجميع المنافذ التى تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية دون تراخيص مثل "المحلات والصيدليات والسوبر ماركت"، خاصة أنهم يحصلون بشكل غير رسمى على حصص مراكز الاتصالات التى من المفترض أن تقدم هذه الخدمات وتسدد ضرائب للحكومة على ذلك.

