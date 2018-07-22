التمويل العقاري: مبادرة المركزي حققت نجاحا كبيرا مع محدودي الدخل

أكد ناجى فهمى، رئيس اتحاد التمويل العقارى، أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم قطاع التمويل العقارى حققت نجاحا كبيرا على مستوى تمويل وحدات إسكان محدودى الدخل بنظام التمويل العقارى بفائدة مخفضة 5% و7%، خاصة مع قيام الدولة بالاستفادة من المبادرة وتطبيقها على وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".





وأضاف "ناجى" فى تصريحات خاصة لـــــ"صدى البلد"، أن المبادرة لم تحقق نفس النجاح المستهدف على شريحة متوسطى الدخل، برغم تثبيت الفائدة عند 8% للإسكان المتوسط، و10.5% للإسكان فوق المتوسط.





وتابع، ربما لم نحقق النجاح المنشود بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار للوحدات المتوسطة عقب قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" مما جعل الحد الأقصى للأسعار المحدد بالمبادرة أقل من أسعار السوق المطروحة للوحدات المتوسطة التى تتيحها الشركات العقارية حيث تجاوزت أسعار أغلب الوحدات المتوسطة مليون جنيه بسبب زيادة أسعار مواد البناء الكبيرة، والحد الأقصى لسعر الإسكان فوق المتوسط داخل المبادرة 950 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب.





وأشار، إلى أن الاتحاد يدرس حاليا تقديم مقترح للبنك المركزى لرفع الحد الأقصى لسعر الوحدات ليتماشي مع الأسعار الحالية للوحدات المتوسطة، مؤكدا على أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين الاتحاد والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.



