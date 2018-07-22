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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: الزراعة مطالبة بتحديد الأراضي والأصناف اللازمة للموز

الأحد 22/يوليه/2018 - 01:55 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، أنه يؤيد قرار وزير الزراعة بالإزالة الفورية لمن يخالف قرار الوزارة ويقوم بزراعة الموز في أراضي الوادي والدلتا، وتشجيعه لأي خطوة تتخذها الوزارة الزراعة ترشد المياه وتوفر المنتج لتغطية الإنتاج محليا.

وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المساحة المقررة لزراعة الموز تقدر بحوالي 86 ألف فدان، وهذه المساحة كافية لتغطية الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أنه على وزارة الزراعة أن تتبع أساليب حديثة في الزراعة والاتجاه إلى الري بالتنقيط.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أنه على وزارة الزراعة أن تقوم بتحديد الأراضي التي سوف تتم زراعة محصول الموز بها، وأيضا تحديد أصنافه.

يذكر أن وزارة الزراعة سوف تبدأ في تطبيق منظومة جديدة لرصد أى مخالفات تتم في زراعة الموز، والقيام بحملات على أراضي الوادي والدلتا لمنع زراعته بها وإزالة فورية تتم للمخالفين.

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