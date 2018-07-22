الكشف عن اسمي تميمتي أولمبياد طوكيو والدورة البارالمبية

كشفت اليابان عن اسمي تميمتي أولمبياد 2020، وأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة في مراسم أقيمت في العاصمة طوكيو اليوم الأحد.



وأطلق على التميمة الأولمبية، وهي شخصية محدبة الأذن ومكونة من مربعات زرقاء - اسم (ميرايتوا) وهو مزيج من كلمتي "ميراي" وتعني المستقبل و"توا" ومعناها الخلود باللغة اليابانية، بينما أطلق على اسم تميمة أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة، (البارالمبية)- وهي شخصية مكونة من مربعات وردية وترتدي عباءة - اسم "سوميتي" في إشارة إلى مجموعة من أزهار الكرز تدعى "سوميوشينو".



وكان قد تم الكشف عن التميمتين في فبراير دون الكشف عن اسميهما.