محافظ المنيا يزور مصابي حادث الشرفا بمستشفى التأمين الصحي

زار عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم، الاحد، حالتين من مصابي حادث الشرفا، واللذان يتلقيان العلاج والرعاية الطبية بمستشفى التأمين الصحي، بحضور الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سعد مدير مستشفى التأمين الصحي.



وحرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة العامة للمصابين، والاطلاع على تقرير حول حالتهما الصحية، وطمأنهم بتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم طوال إقامتهما بالمستشفى لاستكمال العلاج ووجه بتوفير الخدمة الطبية اللائقة، حتى تماثلهما للشفاء وخروجهم من المستشفى.



من جانبها صرحت وكيل وزارة الصحة بأنه تم السماح لـ9 حالات بالخروج من إجمالي 11 حالة مصابة، ولم يتبق غير حالتين فقط بمستشفى التأمين الصحي لا زالا تحت العناية الطبية، وأحدهما تحت الملاحظة والحالة الثانية تعاني من كسر في عظام الساعد، وجار الإعداد لعمل جراحة له للتثبيت.



وكان طريق قرية الشرفا بشرق النيل قد شهد الخميس الماضي حادثا نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت واخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وأسفر الحادث عن مصرع 12 وإصابة 28 شخصا، معظمهم من عمال المحاجر.



وقرر محافظ المنيا صرف مبلغ 20 ألف جنيه لأسرة كل متوف بالحادث من عمال المحاجر مقدمة من صندوق جمعية عمال المحاجر بالاستثناء من اللائحة الخاصة بالصندوق، وكذلك صرف مبلغ 10 آلاف جنيه للمصابين من عمال المحاجر والذين ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه للمصابين الذين غادروا المستشفى "إصابات طفيفة"، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.



كما قرر المحافظ صرف نفس المبالغ لأسر الضحايا والمصابين من غير عمال المحاجر من حساب صندوق خدمات المحافظة.



وستقوم مديرية التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوف، وكذلك مبلغ 2000 جنيه لكل مصاب بخلاف الإعانات العاجلة التى ستقررها بعض الجمعيات الأهلية.



وتفقد المحافظ أمس، طريق الشرفا لمتابعة أعمال اللجنة الفنية المشكلة لدراسة ومعرفة أوجه الخلل وأسباب الحوادث بتلك المنطقة، مطالبا أعضاء اللجنة بضرورة الاستماع لآراء المواطنين حول ايجاد حلول من شأنها الحد من كثرة الحوادث بالمنطقة باعتبارها منفذ هام لسيارات النقل الى الطريق الصحراوي الشرقي ومركز تجمع كبير لعمال المحاجر.



وأكد المحافظ أنه يجرى حاليا دراسة الطرق البديلة لسير النقل الثقيل المتجه من الطريق الصحراوي الشرقي والمنيا الجديدة الى مدينة المنيا، والتي تمر بقرية الشرفا، لافتا الى أن جميع الطرق المقترحة كبديل هي قيد الدراسة ولم يؤخذ فيها قرار لدراسة كافة الأوجه للبديل المطروح بالتنسيق مع إدارة المرور وهيئة الطرق، وكذلك دراسة المقترحات الخاصة بتغطية الترعة وإقامة نيو جرسي أسفل الطريق وإزالة بعض العقارات بالطريق لتوسعته بعد تعويض أصحابها بمعرفة الوحدة المحلية.



ونوه بأن اللجنة ستتقدم بالحلول المقترحة قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسيتم منع النقل الثقيل من المرور حتى إنهاء أعمال المعالجة الفنية للطريق، بالإضافة إلى وضع علامات إرشادية بالمطبات التي تم تركيبها فوق الطريق قبل المنحدر بقليل لتخفيف السرعة.

