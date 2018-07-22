السيسي لخريجي الكليات العسكرية: اعرفوا انتوا مين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي حديثه لطلاب الكليات العسكرية والشرطة وشباب مصر قائلا: "إحنا هنا في الكليات دي بنقوم بمهمة، إحنا بنعرفكم أنفسكم بنعرفكم إنتوا مين وقد إيه الشباب قادر على أمور لم يكن يتوقع إنه يعملها".



وأضاف السيسي، في كلمته التي ألقاها خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية: "أنا عاوز بس أقلكم حاجة تحطوها قدام عينيكم لو سمحتم، أنا بتكلم عن كل الكليات العسكرية وحتى شباب مصر اعرفوا انتوا مين، لأنكوا لما تعرفوا انتوا مين هتبذلوا كل الجهد عشان تبقوا أفضل".



واستطرد الرئيس حديثه: "اعرف إنت مين، مش مهم اتعودنا على أنظمة وتدريب لكن بالنسبالكم انتوا احنا اخدناكم من أبناء الشعب المصري وخلال فترة زمنية بقى فيه قدرات وشكل تاني، الأمر ده مبينتهيش بالتخرج من الكلية، لكن التخرج هو بداية الأمر، كل جندي بتقوده وكل وحده بتقودها أنت مسئول أمام الله عن هذه الوحدة وهذا الفرد، اللى لو مدربتوش ودربت نفسك وبقيت قادر على قيادته للنجاح في المهمة لو سقط الفرد ده اللى أهله جابوهلنا لتدريبه وتجهيزه يبقا إحنا قصرنا في حقه، مهم تعرف الكلام ده وانت بتتخرج، لازم تبقا جاهز وجاهز دائما مش السنة دي بس ولا اللي جايه، قائد الفصيلة جاهز والسرية والكتيبة جاهزين ومستعدين، ويعلمون من هم ويعلمون مسئولياتهم".



جاء ذلك بحضور وزير الدفاع الفريق محمد أحمد زكي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والمستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، والدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، والمشير حسين طنطاوي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.