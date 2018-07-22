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محافظات

محافظ سوهاج: رفع 95 طن قمامة ومخلفات صلبة بدار السلام

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:30 م
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خالد رياض
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام برفع 95 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بشوارع بقرى ومدينة دار السلام، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل روفع كفاءة الشوارع والميادين، والعمل على راحة المواطنين، والحفاظ على الشكل الحضاري.

وقال لطفي محمد علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام إن الوحدة المحلية بالاشتراك مع الوحدات القروية المختلفة بالمركز قامت بحملة نظافة مكبرة بشوارع مدينة دار السلام وقرى المركز، أسفرت عن رفع 30 طن قمامة بالطريق السريع من مدخل المدينة الشمالى وحتى نجع الدير بحرى وتم تهذيب الأشجار بالطريق السريع، ورفع 25 طنا بنطاق الوحدة المحلية لقرية اولاد سالم بحرى بجسر طراد النيل وبجوار الوحدة الصحية، كما تم رفع 20 طنا بقرية السلام، و20 طنا بقرية الخيام، كما تم إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بقرية سيول نجع عمار بمساحة 100 متر، وإزالة حالة أخرى بناء بدون ترخيص بأولاد بكر بمساحة 75 مترا.

وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات والمخلفات الصلبة والأتربة، والعمل على تطوير منظومة النظافة بنطاق المحافظة.

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