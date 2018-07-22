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أخبار البلد

درجات حرارة الطقس ترتفع تدريجياً بداية من الغد

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:17 م
طقس
طقس
أ ش أ
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا غدا الاثنين ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس . 

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية . 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر : 

الصغرى العظمى 
القاهرة 26 38
وسط الدلتا 25 37
الإسكندرية 26 31
بلطيم 26 32
مطروح 24 31
السلوم 23 34
سيوة 25 38
بورسعيد 25 33
دمياط 25 33
العريش 24 34
رفح 23 34
الإسماعيلية 24 38
السويس 25 37
رأس سدر 26 37
نخل 19 37
نويبع 28 36
طابا 23 35
كاترين 18 33
الطور 23 39
شرم الشيخ 28 38
الغردقة 28 39
مرسى علم 27 37
الفيوم 25 38
بنى سويف 25 38
المنيا 25 38
أسيوط 26 38
سوهاج 25 39
قنا 26 39
الأقصر 27 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 27 41
الوادى الجديد 25 40
شلاتين 27 39
ابو رماد 27 38
راس حدربة 28 38
حلايب 28 37

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