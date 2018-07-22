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محافظات

قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها

الأحد 22/يوليه/2018 - 02:08 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
بحثت مديريتا الزراعة بالبحيرة والنوبارية مشكلة وجود بعض المساحات المتداخلة بين ملكية المديريتين وبزمامهما، خشية من تكرار الاستفادة من مستلزمات الإنتاج ، وحرصا على عدم التعدى على الأرض الزراعية ، وتطبيق قوانين حماية الأراضى والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، دون ترك أي مساحات وعدم تكرار محاضر مخالفات لنفس الحالة من أكثر من جهة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين قيادات الزراعة بمديريتى البحيرة والنوبارية برئاسة الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وبحضور كل من المهندس سمير ياسين الحلاج مدير عام الزراعة بالبحيرة والمهندس محمد إسماعيل الزواوى مدير مديرية الزراعة بالنوبارية محمد أبو العزم مدير عام الشئون القانونية والمهندس عادل زلط مدير إدارة الشئون الزراعية والمهندس محمد تركى مدير إدارة حماية الأراضى وقيادات مديرية الزراعة بالنوبارية ومديرو الإدارات الزراعية على الحدود وهى كفر الدوار وجناكليس وأبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات وكوم حمادة ووادى النطرون .

ويهدف الاجتماع الى جمع المعلومات والبيانات وحصر جميع المساحات المتداخلة سواء بمديرية الزراعة بالبحيرة او مديرية الزراعة بالنوبارية وذلك كمرحلة أولى على أن يتم وضع المقترحات بناء على البيانات والمعلومات التى تم التكليف بها لكلا الجانبين ، وطرح هذه الاقتراحات على الجهات العليا والمسئولة حتى يتم وضع حدود واضحة وصريحة بين المديريتين من خلال القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك.

كما تم خلال الاجتماع  التنبيه على  مديرية المساحة بالاستعانة بالخرائط المساحية لكل منطقة، حتى تكون البيانات والمعلومات أكثر دقة ، حيث تم منح الجميع مهلة شهراً من تاريخه لجمع تلك البيانات ، على أن يتم عقد اجتماع آخر لجمع هذه المعلومات واقتراح الحدود المناسبة على ضوء البيانات والمعلومات.
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها
قيادات زراعة البحيرة والنوبارية يبحثون تداخل أراضيهم منعا للاستيلاء عليها

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