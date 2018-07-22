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أخبار العالم

عودة 5 آلاف نازح إلى مناطقهم الأصلية في نينوي شمال العراق

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:22 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم "الأحد" عن عودة نحو 5 آلاف نازح إلى مناطقهم الأصلية في مراكز وأقضية ونواحي ومناطق محافظة نينوي.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز -في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية)- "إن مخيمات الوزارة في محوري شرق الموصل وجنوبه شهدت في الأيام الثلاثة الماضية عودة 4,878 نازح إلى مناطق سكنهم الأصلية في ساحلي الموصل الأيمن والأيسر وأقضية الشرقاط، الحظر، البعاج وتلعفر، بالإضافة إلى نواحي ربيعة، القيروان وزمار ومناطق تل عبطة ومجارين وبادوش والكسك"، مشيرا إلى أن النازحين يعودون إلى ديارهم طوعيا وفقا لرغبتهم ولم يجبرهم أحد على ترك المخيمات".

وأوضح نوروز أن نحو 1,320 نازح غادر مخيمات الجدعة جنوبي الموصل وعادو إلى منازلهم، فيما غادر 175 نازحا مخيم المدرج و1,807 نازح من مخيمي الحاج علي".

وأشار إلى أن الوزارة خصصت سيارات لنقلهم إلى مناطقهم الأصلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل والعمليات المشتركة.

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