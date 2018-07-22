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تعليم

عميد كلية أصول الدين يعتذر عن منصبه وتكليف آخر للقيام بأعماله

الأحد 22/يوليه/2018 - 12:20 م
صدى البلد
محمد شحتة
قرّر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، تكليف الدكتور جابر علي السيد سليم الأستاذ بقسم أصول اللغة للقيام بأعمال عميد كلية اللغة العربية جرجا.

كما قرر المحرصاوي، تكليف الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن للقيام بأعمال عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وقبول اعتذار الدكتور جمال محمد اسماعيل من عمادة الكلية.

من جانبه، تفقد الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية برفقة الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي مركز ضمان الجودة والاعتماد بفرع الجامعة بأسيوط لمتابعة الدورات التدريبية المنعقدة حاليا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
عميد كلية أصول الدين يعتذر عن منصبه وتكليف آخر للقيام بأعماله
عميد كلية أصول الدين يعتذر عن منصبه وتكليف آخر للقيام بأعماله

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