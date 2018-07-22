عميد كلية أصول الدين يعتذر عن منصبه وتكليف آخر للقيام بأعماله

قرّر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، تكليف الدكتور جابر علي السيد سليم الأستاذ بقسم أصول اللغة للقيام بأعمال عميد كلية اللغة العربية جرجا.





كما قرر المحرصاوي، تكليف الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن للقيام بأعمال عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط، وقبول اعتذار الدكتور جمال محمد اسماعيل من عمادة الكلية.



