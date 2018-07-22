رئيس اتحاد الفلاحين: تحديد أراضٍ جديدة لزراعة الموز بعيدا عن الدلتا

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أنه يؤيد ويدعم قرار وزارة الزراعة بتطبيق منظومة جديدة لزراعة الموز، وهى منع زراعته بالوادى والدلتا كونه من المحاصيل الشرهة للمياه، مشيرا إلى أن محصول الموز يحتاج في زراعته إلى مياه أكثر من الأرز.



وقال فرج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن وزارة الزراعة سوف تحدد أراضي جديدة لزراعة الموز، متمنيا أن يتم تطبيق أساليب الري الحديثة في زراعة الموز.



يذكر أن وزارة الزراعة سوف تبدأ في تطبيق منظومة جديدة لرصد أى مخالفات تتم في زراعة الموز، والقيام بحملات على أراضي الوادي والدلتا لمنع زراعته بها وإزالة فورية تتم للمخالفين.